Kırıkkale gündem haberi... RTÜK Üyesi Taşcı: "Vekil Pazarlıklarıyla Boş Olan RTÜK Üyeliği; Mehmet Ali Çelebi'nin Ak Parti'ye Katılımıyla İyi Parti'den Ak Partiye Geçti"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, "Vekil pazarlıklarıyla boş olan RTÜK üyeliği; Mehmet Ali Çelebi'nin Ak Parti'ye katılımıyla İyi Parti'den Ak Partiye geçti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de 3 aydır boş olan üyelik için seçim yazısını 'gönül rahatlığıyla' artık TBMM'ye gönderebilir" açıklamasını yaptı.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, Bağımsız İzmir Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye katıldığını açıklamasının ardından boş bulunan üst kurul üyeliğine ilişkin bir mesaj paylaştı. Taşcı'nın sosyal medya hesabında yaptığı açıklama şöyle:

"Vekil pazarlıklarıyla boş olan RTÜK üyeliği; Mehmet Ali Çelebi'nin Ak Parti'ye katılımıyla İyi Parti'den Ak Partiye geçti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de 3 aydır boş olan üyelik için seçim yazısını 'gönül rahatlığıyla' artık TBMM'ye gönderebilir!"

Taşcı, 30 Eylül'de AKP kontenjanından seçilen üyenin istifasıyla boşalan üyelik için yapılması gereken seçimle ilgili açıklama yapmıştı. Taşcı, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu mesajı paylaşmıştı:

"RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, AKP Kontenjanından seçilen Taha Yücel'in istifasıyla boşalan RTÜK Üyeliği İyi Partiye geçtiği için bildirim yazısını TBMM'ye göndermiyor. Oysa 1 ay içinde seçim yapılmalı. Meclisteki sandalye dağılımına göre üyelik İyi Partinin. Kara kara düşünüyorlar.

Gelen sorulara yanıt: TBMM'de grubu bulunan partilerin sandalye dağılımına göre AKP'den boşalan RTÜK Üyeliği İyi Partiye geçiyor. Son dakikada Meclis aritmetiğinde değişiklik olmazsa RTÜK'te parti kontenjanlarının dağılımı şöyle olacak: AKP: 4 CHP: 2 MHP: 1 HDP: 1 İyi Parti: 1."