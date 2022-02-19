Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu'ndan şehit ailesine ziyaret - Son Dakika

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, 2008 yılında Bingöl'ün Genç ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Uğurelli'nin ailesine ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehit Uğurelli'nin Etiler Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret eden Tekbıyıkoğlu, şehidin yakınlarıyla bir süre sohbet etti.

Tekbıyıkoğlu, "Devletimizin dirliği, milletimizin birliği ve ülkemizin güvenliği için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum." ifadesini kullandı.

Vali Tekbıyıkoğlu'na, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yakup Yeşilırmak da eşlik etti.