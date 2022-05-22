Kırım Tatarları ve Ukraynalılardan sürgünün 78. yılında "Rusya"ya tepki - Son Dakika
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Kırım Tatarları ve Ukraynalılardan sürgünün 78. yılında "Rusya"ya tepki

22.05.2022 16:23

İstanbul'da yaşayan Kırım Tatarları ve Ukraynalılar, Kırım Tatar Türklerinin Sovyetler Birliği'nden Orta Asya'ya sürgün edilmelerinin 78. yılında Rusya'ya tepki gösterdi.

İstanbul'da yaşayan Kırım Tatarları ve Ukraynalılar, Kırım Tatar Türklerinin Sovyetler Birliği'nden Orta Asya'ya sürgün edilmelerinin 78. yılında Rusya'ya tepki gösterdi.

Taksim Odakule'de toplanan Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi bir grup ile İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, ellerinde Türk, Kırım ve Ukrayna bayrakları ile savaşı ve sürgünü eleştiren çeşitli dövizler taşıdı.

Burada konuşan Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi, Kırımlılarla asırlardır beraber yaşadıkları gibi bugün de birlikte olduklarını ifade ederek, Rusya'nın Kırımlılar ile Ukraynalıları millet olarak yok etmeye çalıştığını ancak Ukrayna'nın kazanacağını söyledi.

Kırım Tatar sürgününün soykırım olduğunun tüm dünyaca tanınması gerektiğini belirten Nedilskyi, "Biz hatırlıyoruz, unutmadık ve göstereceğiz." dedi.

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şube Başkanı Celal İçten de soydaşlarının 78 yıl önce insanlık dışı şekilde vagonlarla vatanlarından sürgün edildiğini söyledi.

Sürgüne gönderilen Kırım Tatarları'nın yüzde 46'sının hayatını kaybettiğini aktaran İçten, şöyle konuştu:

"Rusya'da artan ırkçılık ne yazık ki tarihin acılarından ders alınmadığının bariz bir göstergesidir. Rusya Federasyonu'nun kendisine komşu ülkelere karşı uyguladığı şiddet politikası ve işgalci tutumu insanlığın yüz karasıdır. Bu nedenle başka soykırımların olmasını engellemek, halen tüm dünyanın gözü önünde insanlığa karşı işlenen suçların önüne geçmek, en belirgin örneği Kırım Tatar Türklüğüne karşı işlenen soykırımı hatırlatmak ve hatırlamak din, dil ve ırk farkı gözetmeksizin hepimizin ortak görevidir."

Kırım Tatarları ve Ukraynalılardan sürgünün 78. yılında Rusya ya tepki
Kırım Tatarları ve Ukraynalılardan sürgünün 78. yılında Rusya ya tepki
Kırım Tatarları ve Ukraynalılardan sürgünün 78. yılında Rusya ya tepki
Kırım Tatarları ve Ukraynalılardan sürgünün 78. yılında Rusya ya tepki
Kırım Tatarları ve Ukraynalılardan sürgünün 78. yılında Rusya ya tepki

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Kırım Tatar Sürgünü 78. yılında Başkent'te anıldı Kırım Tatar Sürgünü 78. yılında Başkent'te anıldı '18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgünü'nün 78. Yılı' anma toplantısı yapıldı '18 Mayıs 1944 Kırım Tatar Sürgünü'nün 78. Yılı' anma toplantısı yapıldı
Kaynak: AA

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