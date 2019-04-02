Kırklareli'de Kaçak Ördek Avlanılan Güme Yakıldı
59 dakika önce
KIRKLARELİ'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde av sezonu bitmesine rağmen kaçak ördek avlandığı tespit edilen güme (avcı kulübesi) yakılarak imha edildi.
KIRKLARELİ'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü
ekipleri tarafından yapılan denetimlerde av sezonu bitmesine rağmen kaçak ördek avlandığı tespit edilen güme (avcı kulübesi) yakılarak imha edildi. Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekipleri, avlak alanlarda yaptıkları denetimlerde av sezonu sona ermiş olmasına rağmen 1 gümede kaçak olarak ördek avlandığını belirledi. Güme, ekipler tarafından yakılarak imha edildi.
- Kırklareli
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:41 Kaynak: DHA
Oy Kullandığınız Sandıktan Hangi Partiye Kaç Oy Çıktı? İşte Sandık Sorgulama Aracı
Kanal D'nin Eski Spikeri İrfan Değirmenci Yeni TV Kanalını Açıkladı!
Ali Koç Açıkladı: Basketbolda Kesinlikle Küçülme Olmayacak
Dizi Oyuncusu Meral Kaplan'ın Eşine 5 Gün Zorlama Hapsi