Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de Kaçak Ördek Avlanılan Güme Yakıldı

Kırklareli'de Kaçak Ördek Avlanılan Güme Yakıldı

59 dakika önce

KIRKLARELİ'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde av sezonu bitmesine rağmen kaçak ördek avlandığı tespit edilen güme (avcı kulübesi) yakılarak imha edildi.

Kırklareli'de Kaçak Ördek Avlanılan Güme Yakıldı, System.String[]
KIRKLARELİ'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde av sezonu bitmesine rağmen kaçak ördek avlandığı tespit edilen güme (avcı kulübesi) yakılarak imha edildi.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, avlak alanlarda yaptıkları denetimlerde av sezonu sona ermiş olmasına rağmen 1 gümede kaçak olarak ördek avlandığını belirledi. Güme, ekipler tarafından yakılarak imha edildi.

- Kırklareli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:41 Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırklareli, Güncel
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