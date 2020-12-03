KIRKLARELİ - Filyasyon ekibi AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Küresel salgın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde cansiperane görev yapan filyasyon ekipleri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan filyasyon ekibinde görev alan Merkez Toplum Sağlığı Başkanı Dr. Seyide Tetik, Dr. Murat Belen ile Dr. Furkan Cebeci, AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Filyasyon ekibi, haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un çektiği "Koronavirüsle zorlu mücadele", yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in çektiği "Suriyeli Hane'nin yüzü doku nakliyle güldü", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın çektiği "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafını seçti.

Dr. Belen, birbirinden değerli fotoğrafları seçerken zorlandıklarını belirterek, AA personeline teşekkür etti.