Kırklareli haberleri! Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli haberleri! Kırklareli'nden kısa kısa

11.10.2022 15:58
Kırklareli haberleri! Kırklareli'nden kısa kısa

Gelen Kırklareli haberine göre Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kadın Basketbol 1. Liginde mücadele eden Kırklareli Basketbol Kulübü sporcularını makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kadın Basketbol 1. Liginde mücadele eden Kırklareli Basketbol Kulübü sporcularını makamında kabul etti.

Vali Ekici, Kulüp Başkanı Anıl Çekinmez ile sporcularla bir süre sohbet etti.

Sporculara başarılarından dolayı teşekkür eden Ekici, her zaman spor ve sporcuya önem verdiklerini kaydetti.

Zabıta ekipleri kaldırım işgallerini denetledi

Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kaldırım işgal denetimi yaptı.

Ekipler kaldırımlara reklam tabelası, masa, sandalye, bisiklet ve motosiklet bırakan esnaf ve vatandaşları uyardı.

Açıklamada, kentteki denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Birol Ekici, Kırklareli, basketbol, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli haberleri! Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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