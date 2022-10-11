Kırklareli haberleri! Kırklareli'nden kısa kısa

Sporculara başarılarından dolayı teşekkür eden Ekici, her zaman spor ve sporcuya önem verdiklerini kaydetti.

Vali Ekici, Kulüp Başkanı Anıl Çekinmez ile sporcularla bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA

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