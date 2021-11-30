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Kırklareli'nde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız cinayet ihbarında bulunan kişi yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız cinayet ihbarında bulunan kişi yakalandı

30.11.2021 09:22
Kırklareli'nde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız cinayet ihbarında bulunan kişi yakalandı

Kırklareli'nde "anne ve kız kardeşini öldürdüğü" yönünde asılsız ihbarda bulunan kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nde "anne ve kız kardeşini öldürdüğü" yönünde asılsız ihbarda bulunan kişi gözaltına alındı.

Vize ilçesinin Evrenli köyünde yaşayan E.Ç. 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak "yüzde 60 akıl hastası olduğu, ormanlık alanda annesini ve kız kardeşini kafasından vurarak öldürdüğü" ihbarında bulundu.

Bölgeye jandarma ve ambulanslar sevk edildi.

İhbarın asılsız olduğunu tespit eden jandarma ekipleri E.Ç'yi köy meydanında yakaladı.

Alkollü olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan E.Ç'ye Kabahatler Kanunu'na göre 204 lira, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takmadığı için 900 lira ceza uygulandı.

E.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kırklareli, 112 Acil, Jandarma, Vize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız cinayet ihbarında bulunan kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne asılsız cinayet ihbarında bulunan kişi yakalandı - Son Dakika
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