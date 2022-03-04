Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı

04.03.2022 09:06
Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 13 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 13 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Malkoçlar köyü ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgedeki 13 Fas ve Afganistan uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.

Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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