Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı

09.06.2022 13:49
Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 27 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 27 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ve Babaeski ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, 27 Fas ve Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

YORUMLAR
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Kırklareli'ndeki taksiciler yabancı yolcularla ilgili karardan memnun Kırklareli'ndeki taksiciler yabancı yolcularla ilgili karardan memnun Türkiye-Bulgaristan sınırına yeni kapının ticareti olumlu etkilemesi bekleniyor Türkiye-Bulgaristan sınırına yeni kapının ticareti olumlu etkilemesi bekleniyor
Kaynak: AA

Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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