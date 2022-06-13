Kofçaz ilçesinde de B.A. idaresindeki kamyonet ve ormanlık alanda 16 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalanırken, Vize ilçesinde ise durdurulan ticari takside 4 ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır kapısı yakınları 9 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan 'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır kapısı yakınları, Babaeski , Vize ve Kofçaz ilçelerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, Babaeski ilçesinde M.K. yönetimindeki minibüsü durdurdu. Durdurulan minibüste 14 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Kaynak: İHA

Bulgaristan, Kırklareli, Vize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kırklareli'nde 43 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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