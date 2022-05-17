Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı

17.05.2022 12:12
Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, bölgede yaptığı araştırmada, Afganistan uyruklu 8 kişinin yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

Göçmenler, Bulgaristan'da değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına itildiklerini ileri sürdü.

Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Kırklareli'nde 8 kaçak göçmen yakalandı Kırklareli'nde 8 kaçak göçmen yakalandı
Kaynak: AA

Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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