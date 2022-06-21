Kırklareli'nde 91 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 91 düzensiz göçmen yakalandı

21.06.2022 10:01
Kırklareli'nde 91 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 91 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 91 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Pınarhisar ve Kofçaz ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, 7 ayrı bölgede yaptığı çalışmada, Afganistan ve Fas uyruklu 91 göçmenin yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 91 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde 91 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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