İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Pınarhisar ve Kofçaz ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde 91 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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