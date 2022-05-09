Kırklareli'nde 95 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 95 kaçak göçmen yakalandı

09.05.2022 12:58
Kırklareli'nde 95 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nden yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 95 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli'nden yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 95 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ve Babaeski ilçelerinde kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 95 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenler Bulgar polisi tarafından yakalanıp değerli eşyaları alındıktan sonra darp edilip Türkiye'ye gönderildiklerini ileri sürdü.

Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

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Aziziye Sınır Kapısı, Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde 95 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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