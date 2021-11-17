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Kırklareli'nde çiftçilere "Bilinçli ve tasarruflu sulama" eğitimi verildi - Son Dakika

Kırklareli'nde çiftçilere "Bilinçli ve tasarruflu sulama" eğitimi verildi

17.11.2021 12:40
Kırklareli'nde çiftçilere "Bilinçli ve tasarruflu sulama" eğitimi verildi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere "Bilinçli ve tasarruflu sulama" eğitimi verildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere "Bilinçli ve tasarruflu sulama" eğitimi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Kavaklı Beldesi'nde düzenlenen eğitimde, su kaynaklarının doğru ve tasarruflu kullanılması gerektiğini söyledi.

Su kaynaklarının her geçen gün azaldığını ifade eden Aksoy, "Düzenlenen eğitimler ile çiftçilerimiz tarımsal faaliyetlerini bilinçli bir şekilde gerçekleştirerek kaynaklarımızın korunmasına ve etkin kullanımına katkıda bulunacaklardır" dedi.

Konuşmaların ardından Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Ozan Öztürk tarafından çiftçilere "bilinçli ve tasarruflu sulama" konusunda bilgi verildi.

Kırklareli'nde çiftçilere Bilinçli ve tasarruflu sulama eğitimi verildi
Kırklareli'nde çiftçilere Bilinçli ve tasarruflu sulama eğitimi verildi

Mehmet Aksoy, Kırklareli, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde çiftçilere 'Bilinçli ve tasarruflu sulama' eğitimi verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde çiftçilere "Bilinçli ve tasarruflu sulama" eğitimi verildi - Son Dakika
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