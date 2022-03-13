Kırklareli'nde finansal okuryazarlık eğitimi verilecek - Son Dakika

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) İstasyon Kırklareli Bölgesel Topluluk Merkezi tarafından finansal okuryazarlık eğitimi verilecek.

KTSO Başkanı Soner Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, İstasyon Kırklareli Bölgesel Topluluk Merkezi'nin eğitim faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti.

Bireyler için finansal okuryazarlık eğitiminin 17 Mart Perşembe günü yüz yüze gerçekleştirileceğini aktaran Ilık, eğitime katılmak isteyenlerin 16 Mart Çarşamba gününe kadar başvuruda bulunması gerektiğini bildirdi.

İstasyon Kırklareli Bölgesel Topluluk Merkezi'nin TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde ve Habitat Derneği ortaklığı ile hayata geçen 17 girişimcilik merkezinden biri olarak kente kazandırdıklarını ifade eden Ilık, şunları kaydetti:

"Edirne ve Tekirdağ'ı da kapsayan İstasyon Kırklareli Bölgesel Topluluk Merkezi'nin kapıları her zaman girişimcilere ve yeni fikirlere açıktır. Salgın sonrasında ilk kez yüz yüze olarak eğitmen Berkay Selçuk tarafından verilecek bireyler için finansal okuryazarlık eğitimine başvuru formunu doldurarak katılabilir vatandaşlarımız. İstasyon Kırklareli Bölgesel Topluluk Merkezi, girişimcilere ve KOBİ'lere yönelik eğitim, mekan ve mentorluk desteği, e-ticaret, dış ticaret, özel girişimcilik ve dijitalleşme programları gibi konularda destek sunan bir hizmet merkezidir. Merkezimizin amacı Kırklareli'ndeki girişimcilerin, iş fikirlerinin hayata geçirilmesini sağlamak, ihtiyaç duyulan girişimcilik desteklerini ve hizmetlerini vermek ve Kırklareli'ndeki girişimcilik kültürünü ve ekosistemini geliştirmek."???????