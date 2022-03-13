Kırklareli'nde finansal okuryazarlık eğitimi verilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nde finansal okuryazarlık eğitimi verilecek

13.03.2022 11:20
Kırklareli'nde finansal okuryazarlık eğitimi verilecek

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) İstasyon Kırklareli Bölgesel Topluluk Merkezi tarafından finansal okuryazarlık eğitimi verilecek.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) İstasyon Kırklareli Bölgesel Topluluk Merkezi tarafından finansal okuryazarlık eğitimi verilecek.

KTSO Başkanı Soner Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, İstasyon Kırklareli Bölgesel Topluluk Merkezi'nin eğitim faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti.

Bireyler için finansal okuryazarlık eğitiminin 17 Mart Perşembe günü yüz yüze gerçekleştirileceğini aktaran Ilık, eğitime katılmak isteyenlerin 16 Mart Çarşamba gününe kadar başvuruda bulunması gerektiğini bildirdi.

İstasyon Kırklareli Bölgesel Topluluk Merkezi'nin TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde ve Habitat Derneği ortaklığı ile hayata geçen 17 girişimcilik merkezinden biri olarak kente kazandırdıklarını ifade eden Ilık, şunları kaydetti:

"Edirne ve Tekirdağ'ı da kapsayan İstasyon Kırklareli Bölgesel Topluluk Merkezi'nin kapıları her zaman girişimcilere ve yeni fikirlere açıktır. Salgın sonrasında ilk kez yüz yüze olarak eğitmen Berkay Selçuk tarafından verilecek bireyler için finansal okuryazarlık eğitimine başvuru formunu doldurarak katılabilir vatandaşlarımız. İstasyon Kırklareli Bölgesel Topluluk Merkezi, girişimcilere ve KOBİ'lere yönelik eğitim, mekan ve mentorluk desteği, e-ticaret, dış ticaret, özel girişimcilik ve dijitalleşme programları gibi konularda destek sunan bir hizmet merkezidir. Merkezimizin amacı Kırklareli'ndeki girişimcilerin, iş fikirlerinin hayata geçirilmesini sağlamak, ihtiyaç duyulan girişimcilik desteklerini ve hizmetlerini vermek ve Kırklareli'ndeki girişimcilik kültürünü ve ekosistemini geliştirmek."???????

YORUMLAR
500
Sosyal girişimci kadınlar tecrübelerini paylaştı Sosyal girişimci kadınlar tecrübelerini paylaştı

Girişimcilik, Kırklareli, Ticaret, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde finansal okuryazarlık eğitimi verilecek - Son Dakika


Son Dakika
11:17 Dünyada 12. vaka olarak kayda geçti! Türkiye'yi şaşkına çeviren anne ve çocuklarının son hali görenleri de mutlu etti
10:31 Marcao'nun yaptıklarına hayran kaldılar! Barcelona maçında mest etti
10:17 Taksici dehşeti yaşattı! İşte o anlar anbean kamerada
10:14 Rusya Kiev'den tahliye edilen sivilleri vurdu, 7 kişi yaşamını yitirdi.
10:11 Rusya- Ukrayna savaşında gözler Kiev'e çevrildi!
10:00 Merve Boluğur karda güneşlenirken poz verdi! Pozlarının altına koyduğu emojiler dikkat çekti
09:48 Meteoroloji karın biteceği günü açıkladı! İşte yanıtı
09:11 İstanbul güne bembeyaz karla başladı! Meteoroloji uyarılarına devam ediyor
08:36 Denetim yapan polislere davranışı herkesi şaşırttı! Kendi alkolmetresine üfledi
08:29 İnternet, cep telefonu abonelikleri hakkında yeni düzenleme: Açma kapama parası artık ödenmeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 11:27:30. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde finansal okuryazarlık eğitimi verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement