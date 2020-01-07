Kırklareli'nde kanatları kesilerek mühre olarak kullanılan ördekler korumaya alındı - Son Dakika

Kırklareli'nde avcılar tarafından kanatları kesilerek mühre olarak kullanılan 16 yeşilbaş ördeğe el konuldu.

Bir ihbarı değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesine bağlı Celaliye köyünde canlı mühre (Bazı av hayvanlarını çekmek için kullanılan çığırtkan kuş) ile avlanıldığını tespit etti.

Ekipler canlı mühre ile avcılık yapılan 4 gümeyi kaldırdı.

Canlı mühre olarak kullanılan, kanatları uçmayı engelleyecek şekilde kesilmiş 16 yeşilbaş ördeğe el konuldu.

Ördekler ekipler tarafından koruma altına alındı.