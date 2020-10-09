Kırklareli'nde kirlenen "Çimenli Deresi"nin rengi değişti - Son Dakika

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde "Çimenli Deresi" kirlilikten dolayı siyah renge büründü.

Karaoğlu köyünden geçen derenin renginin değiştiğini gören vatandaşlar durumu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne bildirdi.

Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri derenin çevresinde çalışma yaptı.

Köyün muhtarı Nazmi Yılmaz, AA muhabirine, derenin renginin siyaha büründüğünü ve insan boyuna yakın köpükler oluştuğunu söyledi.

Dereden hayvanların su içemez duruma geldiğini anlatan Yılmaz, yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

Yılmaz, derenin zaman zaman koktuğuna da dikkati çekerek, "Biz 20 yıl önce dereden su içiyorduk. Şimdi su içmeyi bırakın yanına yaklaşamıyoruz. Suya temas ettiğimizde ellerimiz kabarıyor. Bu duruma bir çözüm bulunması gerekiyor." dedi.