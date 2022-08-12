Öğretmenlere büyük sorumluluklar düştüğünü ifade eden Ekici, ülkenin geleceği çocuklara, çocukların geleceğinin ise öğretmenlere bağlı olduğunu kaydetti.

Ekici, geleceğin teminatı olan çocuk ve gençlerin eğitim kurumlarında en iyi şekilde donatılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Birol Ekici, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde 'Liseler Genel Durum Değerlendirme Toplantısı' yapıldı - Son Dakika

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