Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli'nden Kısa Kısa

41 dakika önce

Demirköy'de Vergi Haftası etkinlikleri sürüyor.

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Demirköy'de Vergi Haftası etkinlikleri sürüyor.

Etkinlikler kapsamında Mal Müdürü Elif Düzcan ve müdürülük personeli Kaymakam Kerem Yenigün'ü ziyaret etti.

Düzcan, ziyarette müdürlük çalışmaları hakkında Kaymakam Yenigün'e bilgi verdi.

Yenigün, Vergi Haftası'nın kutlu olması temennisinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yenigün, vergi bilincinin oluşturulmasında mal müdürlüğü personeline büyük görevler düştüğünü söyledi.

Yenigün, kurum personeline başarı diledi.

Türk Kızılayı Şubesi genel kurulu

Türk Kızılayı Kırklareli Şube Başkanlığı'na Volkan Göç seçildi.

Kırklareli Ticaret Borsası'nda tek liste ile gerçekleştirilen genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gelir ve gider ile faaliyetler raporlarının okunması ve onaylanmasının ardından seçime geçildi.

115 delegenin oyunu alan Volkan Göç, şube başkanlığına seçildi.

Göç, burada yaptığı konuşmada, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:56 Kaynak: AA

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