Kırklareli'nden Kısa Kısa

Lüleburgaz
'da hobi bahçeleri kurası çekildi.
Sinan Atakan Yavuz Parkı'nda oluşturulan 47 hobi bahçesinden 45'i için gerçekleştirilen kuraya, 140 kişinin başvurusu kabul edildi.
Belediye Tesisler Müdürü Samet Servet, gazetecilere yaptığı açıklamada, hobi bahçelerine vatandaşların yoğun talep gösterdiğini söyledi.
Hobi bahçelerinin ekolojik tarım alanı olarak kullandığını ifade eden Servet, insan, doğa ve yaşam ilişkisini pekiştirmesi amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.
47 hobi bahçesinden 45'i için kuraların çekildiğini aktaran Servet, 2 hobi bahçesinin ise engellilere ayrıldığını kaydetti.
Servet, kura sonuçlarının kısa süre içerisinde açıklanacağını bildirdi. AK Parti
seçim bürosu açıldı
AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanlığının seçim bürosu düzenlenen törenle açıldı. İstanbul Caddesi
'ndeki büro açılışına, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz
, İl Başkanı Alper Çiler, İlçe Başkanı Tanzer Koç, Lüleburgaz Belediye Başkan adayı Akın Kamacı
ve partililer katıldı.
Kamacı, burada yaptığı konuşmada, seçimlere en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.
Seçim bürosunun hayırlara vesile olmasını dileyen Kamacı, Lüleburgaz Belediyesi'ni "AK belediyecilik" ile kavuşturabilmek için çok çalıştıklarını belirtti.
Kamacı, açılış törenine katılan herkese teşekkür etti.
Konuşmanın ardından büronun açılışı gerçekleştirildi.