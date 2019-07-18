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Kırklareli'nden kısa kısa

2 saat önce

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, vekaletle kurban kesim kampanyasının başladığını bildirdi.

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Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, vekaletle kurban kesim kampanyasının başladığını bildirdi.
Göç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2007 yılında başlatılan vekaletle kurban kesim kampanyasının her yıl artan ilgi ile devam ettiğini söyledi.
Bu yıl ki kampanyanın 'Kurbanın Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye' sloganıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Göç, vekaletle kurban kesim kampanyasına büyük önem verdiklerini belirtti.
Göç, verilen kurban vekaletleriyle ülkenin ve dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofrasına ulaştırılacağını kaydetti.
Türk Kızılay'ının 51 ülkede vekalet sahipleri adına kurban keseceğini aktaran Göç, "Türk Kızılay, 2007 yılından beri vekaletle kurban kesim kampanyası düzenliyor. Bu yıl ki kampanyasında ise 'Kurbanın Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye' sloganıyla sesleniyor. Kızılay ile hayırseverlerin yapacağı iyilik sınır tanımayacak. Hayırseverlerin vekalet ile verecekleri kurbanlar, Bosna Hersek ve Bulgaristan başta olmak üzere, Balkan, Afrika, Güney Asya, Orta Asya ve Ortadoğu'da bulunan 51 ülkede vekalet sahipleri adına kurban kesecek. Vekalet ile kurban fiyatları yurtiçinde 850, yurt dışında ise 725 lira olarak belirlendi." diye konuştu.
Elektrik kesintisi
Kırklareli'nde 3 köy ve 8 mahallede elektrik kesintisine gidilecek.
TREDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, bakım ve onarım ile armatür değiştirme çalışmaları kapsamında, Demirköy ilçesinin Beğendik, Pehlivanköy ilçesinin Yeşilova ve Pınarhisar ilçesinin Evciler köyleri ile kent merkezine bağlı İnece beldesinin Yeni, Kazımpaşa, Kemalpaşa, Vize ilçesine bağlı Çakıllı beldesinin Hürriyet, Cumhuriyet, Zafer, Lüleburgaz ilçesinin Atatürk ve Gündoğdu mahallelerinde yarın elektrik kesintisine gidilecek.
Söz konusu kesintiler, Beğendik köyünde 14.00-17.00, Yeşilova ve Evciler köylerinde 09.00-18.00, Yeni, Kazımpaşa ve Kemalpaşa mahallelerinde 09.00-16.00, Hürriyet, Cumhuriyet ve Zafer mahallelerinde 08.00-18.00, Atatürk ve Gündoğdu mahallelerinde ise 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.
Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri almaları istendi.
Kırklareli, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:30 Kaynak: AA
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