Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Cem Vakfı Babaeski Şubesi tarafından düzenlenen aşure etkinliğine katıldı.

Babaeski Adil Onat Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Vali Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kaymakamı Levent Şenol Elmacıoğlu, Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı tarafından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Vali Bilgin, Muharrem ayında birlik, beraberlik, hoşgörü ve paylaşma duygularının yoğunlaştığını söyledi.

Ahilik Haftası

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündoğdu, mesajında, ahiliğin akıl, ahlak, bilim, çalışma ve dayanışma olduğunu belirtti.

Ahiliğin özgün bir oluşum olduğunu ifade eden Gündoğdu, ahilik kültürünün önemli odluğunu bildirdi.

Ahiliğin köklenmiş bir kültür olduğunu aktaran Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Çevresel ve toplumsal kültürlerin korunarak, üretici, tüketici bağının en etkin biçimde düzenlenmesini amaç edinen ahilik kültürü, etik kuralların ve dayanışmanın sergilendiği, temel mesleki bir düzen modeli oluşturmuştur. Hoşgörü, dayanışma ve konukseverliğin uyumlu birleşimiyle yüzyıllar boyunca çeşitli iş dallarına yön veren ahilik kültürü, iş yaşamında daha çok etiğin ön plana çıktığı bir öğretidir.

Ahilik kültürünün ve anlayışının günlük yaşama getirdiği kurallarla da, sosyal yaşamda huzurun yerleşmesinin yanı sıra, emeğin değerini bulması yönünde önemli bir etmen olmuştur. Kaliteli üretim, sosyal güvenlik, işçi ve işveren ilişkileri, hizmet içi eğitim gibi uygulamalarıyla ahilik, günümüzde de işletmelere yol gösterici niteliğini korumaktadır."