Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa
Son Dakika Güncel Haber

Kırklareli'nden kısa kısa

49 dakika önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Cem Vakfı Babaeski Şubesi tarafından düzenlenen aşure etkinliğine katıldı.

Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Cem Vakfı Babaeski Şubesi tarafından düzenlenen aşure etkinliğine katıldı.

Babaeski Adil Onat Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Vali Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kaymakamı Levent Şenol Elmacıoğlu, Babaeski Belediye Başkanı Abdullah Hacı tarafından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Vali Bilgin, Muharrem ayında birlik, beraberlik, hoşgörü ve paylaşma duygularının yoğunlaştığını söyledi.

Ahilik Haftası

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündoğdu, mesajında, ahiliğin akıl, ahlak, bilim, çalışma ve dayanışma olduğunu belirtti.

Ahiliğin özgün bir oluşum olduğunu ifade eden Gündoğdu, ahilik kültürünün önemli odluğunu bildirdi.

Ahiliğin köklenmiş bir kültür olduğunu aktaran Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Çevresel ve toplumsal kültürlerin korunarak, üretici, tüketici bağının en etkin biçimde düzenlenmesini amaç edinen ahilik kültürü, etik kuralların ve dayanışmanın sergilendiği, temel mesleki bir düzen modeli oluşturmuştur. Hoşgörü, dayanışma ve konukseverliğin uyumlu birleşimiyle yüzyıllar boyunca çeşitli iş dallarına yön veren ahilik kültürü, iş yaşamında daha çok etiğin ön plana çıktığı bir öğretidir.

Ahilik kültürünün ve anlayışının günlük yaşama getirdiği kurallarla da, sosyal yaşamda huzurun yerleşmesinin yanı sıra, emeğin değerini bulması yönünde önemli bir etmen olmuştur. Kaliteli üretim, sosyal güvenlik, işçi ve işveren ilişkileri, hizmet içi eğitim gibi uygulamalarıyla ahilik, günümüzde de işletmelere yol gösterici niteliğini korumaktadır."

Kırklareli, Gündoğdu, Babaeski, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 10:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arınç ve Bahçeli'nin açıklamaları AK Parti'yi rahatsız etti iddiası
Donald Trump'tan "ten rengi" açıklaması: Ampuller nedeniyle turuncu görünüyor Son dakika! Bakan Pekcan duyurdu: Volkswagen'in fabrikası Manisa'da kurulacak İçler acısı görüntü! Karısını bacakları çürüyene kadar döven koca 8 yıl hapis aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 11:47:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nden kısa kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]