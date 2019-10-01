Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Kurulu toplantısı yapıldı.

Kırklareli Valiliği toplantı salonunda Vali Yardımcısı Alaaddin Serdar Polat başkanlığında yapılan toplantıya, kamu kurumları ve esnaf odaları temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Kırklareli Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ayçin Uğur, altı aylık dönemde sağlıklı beslenme ve hareketli hayat konularında gerçekleştirilen faaliyetleri anlattı.

Uğur, konuşmasında, sağlıklı beslenme ve günlük egzersizlerin insan sağlığını doğrudan etkileyen iki büyük faktör olduğunu söyledi.

Herkesin öğün atlamadan düzenli ve sağlıklı beslenmesi gerektiğini ifade eden Uğur, günlük yaşamında ise ulaşımlarını otomobil ve toplu taşıma araçları yerine yaya ve bisiklet kullanarak gitmelerini önerdi.

Uğur, her bireyin en az 10 bin adım atması gerektiğini belirtti.

-Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde iki köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Demirköy ilçesinin Hamdibey ile Babaeski ilçesinin Pancarköy köyüne yarın bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler, Hamdibey köyünde 10.00-13.00, Pancarköy köyünde ise 10.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri alması istendi.

-Belediye Başkanı Işık'a ziyaret

İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık, mahalle muhtarlarını makamında kabul etti.

Işık, ziyarette, muhtarlara devam eden projeler ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.

İğneada'nın deniz ve doğa turizmiyle ön plana çıktığını aktaran Işık, her yıl yaz döneminde binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptıklarını kaydetti.

İğneada beldesinin turizmdeki payını arttırmak ve refah seviyesini yükseltmek için çalıştıklarını ifade eden Işık, bu konuda herkesin desteğini beklediklerini belirtti.

-Dünya Yaşlılar Günü

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

Gün, ilçede yaşlılarla biraraya gelerek sohbet etti.

Yaşlıların sadece bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini ifade eden Gün, yaşlıların bilgi ve birikimleri ile tecrübelerine her zaman muhtaç olduklarını belirtti.

Tecrübeleriyle topluma ışık tuttuğunu aktaran Gün, "Büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor onlara sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyorum" dedi.