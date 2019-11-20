Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Nesip Özden ile Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişi İbrahim Yılmaz'ı makamında kabul etti.



Bilgin, Özden ile kentteki yatırımlar ile baraj ve göllerdeki doluluk oranları hakkında görüşmelerde bulundu.

Ardından Vali Bilgin, Yılmaz'ı kabul etti.

-Özel'den işletme ziyareti

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, işletmelere ziyaretlerde bulundu.

Tarım ve Orman Müdürü Özel ve Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Evren Gülpınar, İnece beldesinde faaliyete başlayan süt ve süt ürünleri tesisini ziyaret ederek bilgi aldı.

Bir süre tesisi gezen Özel, personel ile sohbet etti.

Ardından işletme yetkililerine devlet destekleri hakkında bilgi veren Özel, bu tür yatırımları önemsediklerini ifade etti.