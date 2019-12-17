Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

6 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, başarılı sporcuları ödüllendirdi.

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Kırklareli Valisi Osman Bilgin, başarılı sporcuları ödüllendirdi.

Vali Bilgin, 5-8 Aralık tarihleri arasında Ankara'da gerçekleşen 11-12 yaş Türkiye Kulüpler Yüzme Şampiyonası'nda Kırklareli Gençlikspor Kulübü sporcularından Asrın Bağdan, Onur Özdil, Enes Çağrı Karakahya, Ömer Amiş ve Doruk Çekilmez'i makamında kabul etti.

Başarılı sporcuları tebrik eden Bilgin, bu tür başarıların kent açısından önemli olduğunu söyledi.

Bilgin, konuşmaların ardından sporculara çeşitli hediyeler verdi.

Vali Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Atatürkçü Düşünce Derneği Kırklareli Şube Başkanı Mine Sobacı'yı makamında kabul etti.

Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sobacı ile sohbet etti.

Sobacı da, Vali Bilgin'e teşekkür etti.

Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Aralık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:42 Kaynak: AA
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