Vize ilçesinde yol yapım ve kaldırım çalışmaları başlatıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yapımı devam eden Vize Devlet Hastanesi yolunda çalışma gerçekleştirdi.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı açıklamada, hastane güzergahındaki yolun yenilendiğini ve kaldırım yapıldığını söyledi.

Ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını ifade eden Özalp, çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Dere yatağı temizlendi

Üsküp beldesindeki dere yatağı temizlendi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Kırklareli Şube Müdürlüğünce sel ve taşkınların önüne geçebilmesi amacıyla geçen yıl ıslah çalışmaları tamamlanan derede, yağışların az olması nedeniyle ot ve yosunlaşma oluştu.

Belediye ekipleri, derenin belde içerisinde kalan kısımlarında temizlik çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Hüseyin Kasap, yaptığı yazılı açıklamada, dere yatağındaki yosun adacıklarının kötü görüntü ve koku oluşturması nedeniyle temizlendiğini bildirdi.

Çöp konteynerleri dezenfekte edildi

Vize ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Vize Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede cadde ve sokaklarda bulunan çöp konteynerlerini dezenfekte etti.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, açıklamasında, koronavirüse karşı dezenfekte çalışmalarının aralıksız yürütüldüğünü, vatandaşlara daha temiz ve sağlıklı bir ortam sunabilmek için çalıştıklarını kaydetti.

Berber ve kuaförler denetlendi

Demirköy ilçesinde berber ve kuaförler denetlendi.

Demirköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve sağlık ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve hijyen önlemleri kontrol edildi.

Belediye Başkanı Recep Gün, yaptığı açıklamada, 11 Mayıs Pazartesi günü yeniden faaliyete başlayan berber ve kuaförlerin sık sık denetleneceğini belirtti.

Koronavirüs tedbirlerinin üst seviyede alınmasını isteyen Gün, denetimlerde işletmelere maske ve dezenfektan desteği sağlandığını kaydetti.