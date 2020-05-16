Kırklareli Valisi Osman Bilgin, aile sağlığı merkezi, 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu ve aşı deposu inşaat çalışmalarını inceledi.

Vali Bilgin, Bademlik Mahallesinde devam eden inşaat çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan Bilgin, inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade eden Bilgin, bu tür yatırımların yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Minsolmaz, incelemelerde bulundu

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, yapımı devam eden 300 yataklı yeni devlet hastanesi ile ağız diş sağlığı merkezinde incelemelerde bulundu.

Ziyarette Minsolmaz ile Kaya, yetkililerden bilgi alarak binayı gezdi.

İncelemelerin ardından Minsolmaz yaptığı açıklamada, hastanenin en kısa sürede hizmete açılması için çalıştıklarını söyledi.

Hastanenin Lüleburgaz'a yakışır şekilde yapıldığını ifade eden Minsolmaz, Türkiye'deki sağlık sisteminin artık dünyaya örnek olduğunu vurguladı.