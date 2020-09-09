CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, CHP'nin 97. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Gündoğdu, mesajında, Kurtuluş Savaşı'nın zaferle taçlanmasının ardından büyük önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye'nin siyasi açıdan inşa edilme için 9 Eylül 1923'te CHP'nin kurulduğunu belirtti.

Atatürk ilke ve devrimleri ışığında ilerlediklerini aktaran Gündoğdu, bağımsızlığın, birliğin, Cumhuriyetin, sosyal hukuk devletin ve ulusal çıkarların korunması ve kollanması için mücadele verdiklerini kaydetti.

Gündoğdu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İlk Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun ilkelerine gönül vermiş herkesin partisi olan CHP, insan haklarının, hukuk devletinin, demokrasinin filizlendiği bir çınar olarak sürdürdüğü yaşamına daha uzun yıllar devam edecektir.

Bu duygularla laik Cumhuriyetin teminatı, çağdaş yarınların garantisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunun 97. yıl dönümünü yürekten kutluyor, başta ilk genel başkanımız Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere CHP'de emeği geçen tüm parti emekçilerini saygıyla, şükranla anıyorum."

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 3 köy ve 1 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Karacaibrahim Mahallesi ile Demirköy ilçesine bağlı Armutveren, İncesırt ve Sarpdere köylerine 11 Eylül Cuma günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, 09.00-13.00 saatleri arasında 4 saat süreyle uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.