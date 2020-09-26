Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Gökçen, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasını (KTSO) ziyaret etti.

Gökçen, KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık ile Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan tarafından karşılandı.

Ziyarette Ilık, Kırklareli'nin ekonomik durumuyla ilgili Gökçen'e bilgi verdi.

Kırklareli için gece gündüz demeden gayret gösterdiklerini anlatan Ilık, oda yönetimi olarak Kırklareli'ndeki istihdamın arttırılarak, ekonominin canlanması için bugüne kadar yapılan ve önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

Gökçen de sivil toplum örgütlerinin önemine değinerek, bu sebeple her zaman birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalar yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Milletvekili Gündoğdu'dan ziyaret

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Kırklareli Kent Konseyi'ni ziyaret etti.

Gündoğdu, ziyarette, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Ali Çakır, Kent Konseyi

Çevre Meclisi Başkanı Göksal Çidem, Yürütme Kurulu Üyeleri Şahin Yetiş, Ali Şakir Kuru ve Mustafa Bilik ile kent konseylerinin işleyişi ve yönetmeliğinin hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Çakır, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.