Demirköy ilçesinde yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Recep Gün, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Fatih Caddesi'ndeki çalışmalarını incelemede bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Gün, çeşitli nedenlerle bozulan yolların onarımlarının sürdüğünü belirtti.

Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Gün, kısa sürede çalışmaları tamamlamak istediklerini kaydetti.

Devlet hastanesinde inceleme

Vize Devlet Hastanesi'nde ruhsatlandırma çalışmaları kapsamında inceleme yapıldı.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Vekili Serdar Bayraktar, yeni açılan hastaneyi ziyaret etti.

Hastanedeki birimler hakkında bilgi alan Bayraktar, sağlık çalışanları ile bir araya geldi.

Komisyon olarak ruhsatlandırma işlemleri yerinde değerlendirilmesinde bulunduklarını aktaran Bayraktar, çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Elektrik kesintisi

Babaeski ilçesinde 2 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Hacıhasan ve Gazi Kemal Mahalleleri'ne 14 Ekim Çarşamba günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Hacıhasan Mahallesi'nde 09.00-10.00, Gazi Kemal Mahallesi'nde ise 11.00-14.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.