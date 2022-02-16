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Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

16.02.2022 16:23
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak'ı makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak'ı makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Bilgin, Çolak'tan devam eden ve planlana projeler hakkında bilgi aldı.

Bilgin, yatırım ve projelerin hızla devam ettiğini kaydetti.

Vali Bilgin'den oda başkanlarına ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker ile Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Kurtuluş Karakahya'yı ziyaret etti.

Bilgin, ziyarette oda başkanları ile görüş alıverişinde bulundu.

-Kırklareli'nde belediyenin çalışmaları

Kırklareli Belediyesi ağaç budama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Şevket Dingiloğlu Parkındaki ağaçların Edirne Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu'nun raporu doğrultusunda gerekli çalışmaların başladığı bildirildi.

Açıklamada, ekiplerce budama ve ilaçlama çalışmalarının yanı sıra, 7 dikili kuru ağacın söküldüğü belirtildi.

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Turgay Çolak, Osman Bilgin, Kırklareli, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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