Vize ilçesinde marketlerde fahiş fiyat ve stok denetimi yapıldı.

Vize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerdeki ürünlerin etiket, kasa ve fatura fiyatlarını inceleyerek, raf ve stoklarını kontrol etti.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, son günlerde fırsatçılar tarafından yapılan fahiş fiyat artışlarına müsaade etmediklerini söyledi.

Denetimlerin titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Özalp, ekiplerin her zaman sahada bulunduğunu belirtti.

Temizlik çalışması

Demirköy ilçesinde temizlik çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Recep Gün, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin temizlik çalışmalarını inceledi.

Sağlıklı ve temiz bir çevre için başlatılan temizlik çalışmalarının sürdürüldüğü ifade eden Gün, ekiplerin ilçe genelinde hummalı çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Cadde ve sokaklar ile yağmursuyu olukları ve mazgalların temizlendiğini anlatan Gün, temiz bir çevre için herkese büyük sorumluluk düştüğünü bildirdi.

Öğretmenlere üstün başarı belgesi verildi

Vize ilçesinde üstün başarı belgesi teslim töreni düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, törende, başarılı öğretmenlerin üstün başarı belgesi ile ödüllendirildiğini söyledi.

Görev yaptıkları kurumlara sağlamış oldukları katkı ve başarılı çalışmaların hiçbir zaman karşılıksız kalmadığını ifade eden Akdemir, üç kez başarı belgesi alan öğretmenlerin üstün başarı belgesi almaya hak kazandığını dile getirdi.

Akdemir, öğretmenlerin başarıları ile gurur duyduklarını kaydetti.

Çocuk parkı yapılıyor

Vize Belediyesince çocuk parkı yapılıyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, Evren Mahallesi'nde yapılan çocuk parkındaki çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Parkın tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Özalp, çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirtti.

Parkta çocuklar için oyun aletleri ve dağcı parkı ile yetişkinler için spor aletlerinin yer aldığını aktaran Özalp, parkın en kısa sürede hizmete açılacağını kaydetti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Ahmetçe köyüne 11 Mart Cuma günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesinti, 09.00-14.00 saatlerinde uygulanacak.