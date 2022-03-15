Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

15.03.2022 15:37
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kadın muhtarları makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kadın muhtarları makamında kabul etti.

Vali Bilgin, Doğu Mahallesi Muhtarı Arzu Yıldırım, İstasyon Mahallesi Muhtarı Naide Şanslı Özdemir ve Karakaş Mahallesi Muhtarı Esra Mağıltaş ile sohbet etti.

Muhtarların önemli bir görev yaptıklarını ifade eden Bilgin, kadın muhtarların görev yaptığı binalara güvenlik kameraları takıldığını belirtti.

OSB yatırım ve değerlendirme toplantısı yapıldı

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yatırım ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Osman Bilgin, başkanlığında OSB'de gerçekleştirilen toplantıda, tır parkı ve ticaret alanları yapımı yatırımları değerlendirildi.

OSB'nin her geçen gün gelişerek büyüdüğünü ifade eden Bilgin, OSB'nin cazibe merkezi olduğunu kaydetti.

AK Parti İlçe Başkanı Kayalı'dan muhtarlara ziyaret

AK Parti Lüleburgaz İlçe Başkanı Abdussamed Kayalı, Lüleburgaz Köy ve Mahalli İdareleri Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

İlçe Başkanı Kayalı, dernek başkanı Sabri Gündüz'den dernek faaliyetleri hakkında bilgi alarak muhtarların istek ve sorunlarını dinledi.

Ziyarette AK Parti Kadın Kolları Başkanı Neşe Kiraz Arıcı ve dernek üyesi muhtarlar da hazır bulundu.

Kayalı, Lüleburgaz Köy ve Mahalli İdareleri Muhtarlar Derneği'ne bilgisayar hediye etti.

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Kırklareli Valisi Bilgin, Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi verdi Kırklareli Valisi Bilgin, Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi verdi

Osman Bilgin, Kırklareli, AK Parti, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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