Son Dakika Haberleri: Kırklareli Valisi Bilgin Çorlu'da Ziyaretlerde Bulundu

Kırklareli Valisi Bilgin Çorlu'da Ziyaretlerde Bulundu

1 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Çorlu'da bir takım ziyaretlerde bulundu.

Kırklareli Valisi Bilgin Çorlu'da Ziyaretlerde Bulundu, System.String[]
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Çorlu'da bir takım ziyaretlerde bulundu.

Vali Bilgin, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı'nı ziyaret etti.

5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz ile bir araya gelen Bilgin, daha sonra Çorlu Kaymakamlığı ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nı ziyarette bulundu.

Bilgin'in ziyaretleri basına kapalı olarak gerçekleşti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:42 Kaynak: AA

Garnizon Komutanlığı, Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Çorlu, Güncel
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