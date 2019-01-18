Kırklareli Valisi Bilgin Çorlu'da Ziyaretlerde Bulundu
1 saat önce
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Çorlu'da bir takım ziyaretlerde bulundu.
Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, Çorlu
'da bir takım ziyaretlerde bulundu. Vali Bilgin
, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı
'nı ziyaret etti.
5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz ile bir araya gelen Bilgin, daha sonra Çorlu Kaymakamlığı ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı
'nı ziyarette bulundu.
Bilgin'in ziyaretleri basına kapalı olarak gerçekleşti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:42 Kaynak: AA
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