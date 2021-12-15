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'Kırkpınar ve Ağa' belgeselinin gala gecesi yapıldı - Son Dakika

'Kırkpınar ve Ağa' belgeselinin gala gecesi yapıldı

15.12.2021 22:09

'Kırkpınar ve Ağa' belgeselinin gala gecesi yapıldı Ata sporlarından biri olan güreşin konu olarak işlendiği 'Kırkpınar ve Ağa' adlı belgesel filminin galası yapıldı.

'Kırkpınar ve Ağa' belgeselinin gala gecesi yapıldı

İSTANBUL - Ata sporlarından biri olan güreşin konu olarak işlendiği 'Kırkpınar ve Ağa' adlı belgesel filminin galası yapıldı.

Çekimleri; Edirne, Antalya ve Bursa'da gerçekleştirilen "Kırkpınar ve Ağa" adlı belgeselin galası Crowne Plaza'da gerçekleştirildi. Yönetmenliğini Cevdet Gümüş'ün üstlendiği belgeselin anlatıcısı TGRT Haber Spikeri Mehmet Aydın olurken, Türkiye yağlı güreş başpehlivanı Ahmet Taşçı, Survivor şampiyonu ve Türk pehlivanı İsmail Balaban, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim de belgeselde yer aldı. "Kırkpınar ve Ağa" adlı belgeselin gala gecesine sanat ve spor camiasından pek çok ismin yanı sıra Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de katıldı.

"Amacım Kırkpınar'ı yaşatmak, nesillerdir sürdürmek"

Gala gecesinde konuşan Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, "Bu Kırkpınar Yağlı Güreşleri bizim ata sporumuz, tarihimiz yani tamamen güce dayanıklı; güç, oyun, teknolojinin olduğu bir ata sporu. Bunun için burada güreşe destek veren büyükşehir belediye başkanımız olsun, yöre ağalarımız olsun burada güreşe destek verem tüm belediye başkanları, ağası, pehlivanı burada. Başpehlivanları, özellikle son 15 yıla damga vuran başpehlivanlar burada. Amacımız Kırkpınar'ı yaşatmak. Kırkpınar tarihimiz bizim. 663 senedir devam ediyor. Amacımız bunu nesillerdir sürdürmek. Bunun için de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir gece olacak tanıtmak için" açıklamasında bulundu.

"Bir ilki yapmak beni heyecanlandırıyor"

"Kırkpınar ve Ağa" belgeselinin yönetmeni olan Cevdet Gümüş, "Beni en çok heyecanlandıran bir ilki yapmaktı. 660 yıllık bir ata sporu diyoruz. Peygamber sporu diyoruz. Güreş diyoruz. Güreş güç demek. Türk'ün gücünü temsil ediyor ve bunun belgeseli yok. Avrupalı çekmiş, Ahmet Taşçı'nın hayat hikayesini güreşle ilgili belgeselini Fransızlar çekmiş, biz çekmedik. Yani bu bizim eksikliğimiz. Bunu çekmek bize nasip oldu. Ben de bunun gururunu yaşıyorum. Biz Kırkpınar'ı yaptık ama bir güreşçi nasıl yetişir, kaç yılda meydana çıkar şimdi Türkiye'deki futbol kulüplerinin bütün sporcuları tanınıyor, onların idmanları yaşam tarzları adım adım takip ediliyor. Ama güreşçilerin nasıl hazırlanıyor hiç kimsenin bu konuda bilgisi yok. Yani güreşin filmini çekmek isterim" ifadelerini kullandı.

"Asil bir geleneğin yepyeni ifadesi bugünkü gala"

Ünlü sunucu ve müzisyen olan Turgay Başyayla ise, "Atalarımızı, ceddimizi unutmamamız gerekiyor. Onlardan beslenerek geleceğimize aslında uzanıyoruz. Dolayısıyla pehlivanlık Türk kültüründe çok önemli. Bahadırlarımız çok önemli. Tüm programlarımda defalarca anlattım. Onlarla güreş tutma şansı da buldum. O yüzden çok asil bir geleneğin yepyeni ifadesi bugünkü bu gala. Gecikmiş bir ifadelendirme aslında bu. Teşekkür ediyorum sayın Cevdet Gümüş beyefendiye ve ekibine" şeklinde konuştu.

"Kırkpınar ve Ağa" adlı belgeselin gala gecesi canlı müzik ve yemeğin ardından son buldu.

'Kırkpınar ve Ağa' belgeselinin gala gecesi yapıldı
'Kırkpınar ve Ağa' belgeselinin gala gecesi yapıldı
'Kırkpınar ve Ağa' belgeselinin gala gecesi yapıldı
'Kırkpınar ve Ağa' belgeselinin gala gecesi yapıldı

Belgesel, Güreş, Gümüş, Türk, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 'Kırkpınar ve Ağa' belgeselinin gala gecesi yapıldı - Son Dakika


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