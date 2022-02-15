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Kırmızı ışığı son anda fark edip fren yapınca 2 araca birden çarptı - Son Dakika

Kırmızı ışığı son anda fark edip fren yapınca 2 araca birden çarptı

15.02.2022 13:53
Kırmızı ışığı son anda fark edip fren yapınca 2 araca birden çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesi D-400 Karayolunda İran uyruklu kadın sürücü, kırmızı ışığı son anda fark ederek fren yapınca 2 araca birden çarptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi D-400 Karayolunda İran uyruklu kadın sürücü, kırmızı ışığı son anda fark ederek fren yapınca 2 araca birden çarptı. Kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alanya-Antalya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki İran uyruklu Maryam Karımkhanı isimli sürücünün kullandığı 31 ADF 304 plakalı otomobil, Aşağı Işıklar kavşağında trafik lambalarında kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Çolak'ın kullandığı 07 ASH 216 ve Habil Şirin'in kullandığı 07 ACE 921 plakalı hafif ticari araçlara yandan çarptı.

İranlı sürücünün kırmızı ışığı son anda fark etmesi ve fren yapmasına rağmen duramayarak önündeki araçlara çarpması sonucunda meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Tugay Erhan Erdem yaralandı. Yaralı yolcu 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kırmızı ışığı son anda fark edip fren yapınca 2 araca birden çarptı
Kırmızı ışığı son anda fark edip fren yapınca 2 araca birden çarptı

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Mehmet Çolak, Manavgat, Antalya, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırmızı ışığı son anda fark edip fren yapınca 2 araca birden çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırmızı ışığı son anda fark edip fren yapınca 2 araca birden çarptı - Son Dakika
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