Son Dakika Haberleri: Kırmızı ışık ihlali hastanelik etti: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kırmızı ışık ihlali hastanelik etti: 2 yaralı

Kırmızı ışık ihlali hastanelik etti: 2 yaralı

7 saat önce

Kırmızı ışık ihlali hastanelik etti: 2 yaralı Ticari araç motosiklet ve bisiklete çarptıANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Yapay Şelale Demokrasi kavşağında kırmızı ışık ihlali yapan ticari aracın motosiklet ve bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kırmızı ışık ihlali hastanelik etti: 2 yaralı

Ticari araç motosiklet ve bisiklete çarptı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Yapay Şelale Demokrasi kavşağında kırmızı ışık ihlali yapan ticari aracın motosiklet ve bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. edinilen bilgiye göre Demokrasi Bulvarı'na dönmekte olan Murathan Sarıkaya'nın kullandığı 07 ACE 122 plakalı hafif ticari araç, Yapay Şelale Demokrasi Kavşağında Tunahan Yavuz Yılmaz'ın kullandığı 07 HIE 24 plakalı motosiklet ve Nurullah Doğan'ın kullandığı bisiklete çarptı. Ticari aracın kırmızı ışık ihlali yapması sonucunda meydana geldiği bildirilen kazada motosiklet sürücüsü Tunahan Yavuz Yılmaz ve bisiklet sürücüsü Nurullah Doğan yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kırmızı ışık ihlali hastanelik etti: 2 yaralı

Nurullah Doğan, Yavuz Yılmaz, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:12 Kaynak: İHA
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