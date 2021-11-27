Üye Girişi
Kırsal mahallede kurulan fabrikadan 5 ülkeye medikal ürün ihracatı - Son Dakika

Kırsal mahallede kurulan fabrikadan 5 ülkeye medikal ürün ihracatı

27.11.2021 11:07

Konya'nın Beyşehir ilçesinde av tüfeği üretimiyle adından söz ettiren Huğlu Mahallesi'nde kurulu bir firma, üretimini yaptığı diş protezi ve cerrahide kullanılan el aletlerini 5 ülkeye gönderiyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde av tüfeği üretimiyle adından söz ettiren Huğlu Mahallesi'nde kurulu bir firma, üretimini yaptığı diş protezi ve cerrahide kullanılan el aletlerini 5 ülkeye gönderiyor.

Dünyada 5 milyar doları bulan implant pazarında yerli üretimdeki payı artırmak için Ar-Ge ve tasarım çalışması yapan DOME AŞ, Beyşehir'in Huğlu Mahallesi'nde kurduğu fabrikada yılda 75 bin adet diş implantı parçası ve cerrahi alet üretiyor.

Firmanın yönetim kurulu başkanı İrfan Usta, AA muhabirine, implantta iki yıldır kendi markalarıyla üretim yaptıklarını söyledi.

İmplantta, belgelendirme ve sertifikasyon işlemini tamamladıklarını belirten Usta, "İnşallah 2022'nin başında da implant ihracatına başlayacağız. Almanya, İran ve Kosova'nın da olduğu 5 ülkeye el aletleri ve protez parçaları ihraç ediyoruz. Bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Avrupa, Orta Doğu ve Balkan ülkelerinde pazar arayışlarında bulunduklarını dile getiren Usta, "Dental, implant, protez ve cerrahisinde kullanılan el aletlerini üretiyoruz. İmalatımız yüksek teknoloji ürün sınıfında yer alıyor. Türkiye'de bu sektöre ilk girenlerdeniz. Sonrasında yeni üreticiler girdi. Ülkemizde 30'a yakın firma yer alıyor. Yerli üretim, kullanımın yüzde 20-30'unu karşılıyor. Dental implant üreticileri olarak yüksek miktardaki ithalatın ciddi şekilde önüne geçtik. İhracatı da artırarak büyümeye devam ediyoruz. " diye konuştu.

Kırsal mahallede kurulan fabrikadan 5 ülkeye medikal ürün ihracatı
Kırsal mahallede kurulan fabrikadan 5 ülkeye medikal ürün ihracatı
Kırsal mahallede kurulan fabrikadan 5 ülkeye medikal ürün ihracatı
Kırsal mahallede kurulan fabrikadan 5 ülkeye medikal ürün ihracatı
Kırsal mahallede kurulan fabrikadan 5 ülkeye medikal ürün ihracatı

Araştırma Geliştirme, Av Tüfeği, İmplant, Konya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırsal mahallede kurulan fabrikadan 5 ülkeye medikal ürün ihracatı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Luis Nani, Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni adresi Trabzonspor olacak! 14:27 Luis Nani, Türkiye'ye geri dönüyor! Yeni adresi Trabzonspor olacak! Metin Akpınar, 14:05 Metin Akpınar, "Aktör kumaşı zayıf" dediği Cem Yılmaz'dan özür diledi İbrahim Tatlıses, oyuncu Simay Barlas'a övgü yağdırdı: Diğer kadınlar onu örnek alsın 13:28 İbrahim Tatlıses, oyuncu Simay Barlas'a övgü yağdırdı: Diğer kadınlar onu örnek alsın
Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı! 12:24 Barajın suları çekildi! Mezarlıklar ortaya çıktı! Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! 11:51 Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! 10:58 20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı!
Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür! 10:35 Dede Hasan Yağal, Müslüme'nin boynundaki DNA için kendisini böyle savundu: O benim torunum öpmüşümdür! Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar 09:24 Marsilya'dan yeni transfer atağı! Cengiz Ünder'i gönderip Kerem'i alıyorlar

Son Dakika Haberleri
14:26 Van Gölü'nün artık bir vaşağı var!
14:10 Tarihte ördek gagalı dinozorlar varmış! ABD'de bir kazıda fosili bulundu, yeri sır gibi saklanıyor!
14:03 Beşiktaş'ta Larin'le bağlar koptu, devre arasında gönderiliyor!
14:00 Yeni Covid varyantı! Omicron aşısı 100 günde geliştirilecek!
13:56 Meteroloji ve AKOM'dan 'sarı kod' uyarısı! İstanbullu dikkat, kuvvetli lodos geliyor
13:43 CHP Lideri'nden "Mersin mitingi" açıklaması!
13:33 Müjdeyi Marcao verdi! Gedson Fernandes, Galatasaray'a geliyor!
13:32 Dünya Kupası kavgası! FIFA Başkanı'nın iki yılda bir yapılsın önerisi tartışma yarattı!
13:11 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: TURKOVAC'ın bu veri ile acil kullanım onayı alması sakıncalı!
13:00 Tahtakale esnafından Babacan'a: Sermayemi yurtdışına kaçırdım, erken seçim istiyoruz!
Şişede durduğu gibi durmuyor! Alkollü sürücü park halindeki bütün araçlara çarptı! Şişede durduğu gibi durmuyor! Alkollü sürücü park halindeki bütün araçlara çarptı!         
14:28
Van Gölü'nün artık bir vaşağı var! Van Gölü'nün artık bir vaşağı var!         
14:26
Miting krizi büyüyor! Kılıçdaroğlu resti çekti: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek Miting krizi büyüyor! Kılıçdaroğlu resti çekti: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek         
13:42
Müslüme'nin anneannesi konuştu: Biz şeriat altında yaşıyoruz, aklımı kaybedeceğim! Müslüme'nin anneannesi konuştu: Biz şeriat altında yaşıyoruz, aklımı kaybedeceğim!         
12:25
Bu köyde soda çeşmeden akıyor! Hem de bedava! Bu köyde soda çeşmeden akıyor! Hem de bedava!         
11:53
Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı! Zamlar nedeniyle gelen tepkilerden bıktı! Dükkanına "Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamları ben yapmıyorum" notu astı!         
11:17
Kaldırımda yürüyen adama "Sen büyü yaptın" dayağı! Kaldırımda yürüyen adama "Sen büyü yaptın" dayağı!         
10:57
Düğünlerin acıklı türküsünün dokunaklı hikayesi! "Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar" ne zaman doğdu? Düğünlerin acıklı türküsünün dokunaklı hikayesi! "Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar" ne zaman doğdu?         
09:26
Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı         
08:58
Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti Müge Anlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Hediye gelen ayının üzerindeki not dikkat çekti         
08:55
İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!         
08:52
Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak Soçi'deki üçlü zirveden tarihi kararlar çıktı! Azerbaycan ve Ermenistan sınırının belirlenmesi için komisyon kurulacak         
07:25
Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi Avrupa haritası değişebilir! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Arnavutluk ve Kosova birleşebilir sinyali geldi         
22:47
Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesine çok sinirlendi! CHP'li belediye başkanı tören alanını terk etti         
18:21
Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek         
17:29
CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi         
17:16
Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları         
15:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2021 14:32:29. #1.13#
SON DAKİKA: Kırsal mahallede kurulan fabrikadan 5 ülkeye medikal ürün ihracatı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement