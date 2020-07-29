Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, yerel basınla buluştu - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yerel basını desteklemeye ve onlarla istişare halinde olmaya devam edeceklerini söyledi.

Belediye Başkanı Ekicioğlu, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde, Kırşehir'de yapılan çalışmalar ve devam eden projeler ile planlanan çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Sunumun ardından, 2019 yılı nisan ayından bugüne kadar yaptıklarını anlatan Ekicioğlu, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Üretmenin öneminden hareketle büyük bir ekonomik israfın önüne geçerek çalışma yürüttüklerini anlatan Ekicioğlu, kendi asfaltlarını, ahşap çöp kutuları ve daha birçok malzemeyi ürettiklerini aktardı.

Vatandaşların vergisi ile bu hizmetleri gerçekleştirdiklerini, çok hassas davrandıklarını vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Anlattıklarımızın hepsi yapılabilen ve ayağı yere basan gerçekçi ve önümüzdeki süreçte hayata geçecek olan projelerdir. Yaptığımız otoparklar, asfalt ve kilit parke, yeşil alan ve park yapımı gibi üst yapı çalışmaları ile alt yapı çalışmaları, daha temiz bir Kırşehir için yapılan çalışmalar zaten asli yerel yönetim hizmetleridir. Biz bunun yanında üreten ve bu kente katma değer yaratan işler de ortaya koyuyoruz. Kurulan üretim ve kalkınma kooperatifi ile kadın kooperatifimiz hem istihdamın önünü açacak hem de şehrin ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Yine turizm konusuna çok önem verdik. Kısa bir süre içerisinde yaklaşık 8 bin turist ilimizi ziyaret etti. Yerel basını desteklemeye ve onlarla istişare halinde olmaya devam edeceğiz."