Kırşehir Belediyesi asfalt çalışmalarına hız verdi - Son Dakika
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Kırşehir Belediyesi asfalt çalışmalarına hız verdi

22.06.2022 16:37
Kırşehir Belediyesi asfalt çalışmalarına hız verdi

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, asfalt çalışmalarına hız verdiklerini belirtti.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, asfalt çalışmalarına hız verdiklerini belirtti.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 14 mahallede hizmet bekleyen noktalarda çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Belediye ekiplerinin kentin muhtelif yerlerinde alt ve üstyapı çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Ekicioğlu, geçen yıl ağustos ayında yeni kombi asfalt serim aracını belediye araç filosuna kazandırdıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Asfalt serim çalışmalarının daha hızlı ve kaliteli şekilde yapılmasını hedefliyoruz. Belediye kombi asfalt serim aracımızla da girilmedik mahalle ve yol bırakmayacağız. Kaliteli ve güvenli yollar, halkın ulaşımı ve araçlarının kullanımı açısından çok önem arz etmektedir. Belediye hizmetlerinin daha kaliteli ve hızlı şekilde yapılabilmesi için tüm birimlerimizle hareket edeceğiz. Kırşehir halkı her şeyin en iyisine layıktır ve biz de bu konuda üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir Belediyesi asfalt çalışmalarına hız verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir Belediyesi asfalt çalışmalarına hız verdi - Son Dakika
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