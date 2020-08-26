Kırşehir'de çörek otu yetiştiriciliği geliştirilecek - Son Dakika

Kırşehir'in Boztepe ve Çiçekdağı ilçelerinde çörek otu yetiştiriciliğinin hazırlanan projeyle geliştirileceği belirtildi.

Boztepe Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanan ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölgesel Kalkınma İdaresince onaylanan proje ile iki ilçede yaklaşık 2 bin dekar alanda çörek otu yetiştiriciliğine başlandığı bildirildi.

Projeyle Kırşehir'de alternatif bir ürünün daha denendiği ve çiftçilerin yeni bir ürünü daha tanıdığı ifade edilen açıklamada, proje sonunda çiftçilerin ürünlerinin özel firmalar tarafından satın alınacağı aktarıldı.

Gelecek yıl çörek otu yetiştiriciliğinin 5 bin dekar alana yaygınlaştırılacağı vurgulanan açıklamada, bu bitkinin bir insan vücuduna bir çok faydası olduğunu kaydedildi.

Açıklamada, çörek otunun Kırşehir ve ilçelerinin toprak ve iklim yapısına uygun olduğuna işaret edilerek, çiftçilerin projeye ilgi gösterdiği aktarıldı.