Kırşehir'de mahallelerde ramazan etkinlikleri düzenleniyor - Son Dakika
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Kırşehir'de mahallelerde ramazan etkinlikleri düzenleniyor

05.04.2022 11:44
Kırşehir'de mahallelerde ramazan etkinlikleri düzenleniyor

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, mahallelerde ramazan ayının ruhuna uygun geleneksel etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, mahallelerde ramazan ayının ruhuna uygun geleneksel etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak bu yıl ramazan etkinliklerini mahallelere taşıdıklarını ifade etti.

Kındam Mahallesi'nde etkinlik düzenlendiklerini vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Kırşehir Belediyesi olarak bu yıl ki ramazan ayı etkinliklerimizi mahallelerimize taşıyarak onlarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Pazartesi günü iftar sonrası Kındam Mahallesi'nde, ramazan ruhuna uygun etkinlikler gerçekleştirdik. Hacivat-Karagöz oyunu ve diğer etkinliklerimizle mahalle sakinlerimizin yanında olduk. Kırşehir Belediye Tiyatrosu ve Kırşehir Belediyesi Müzik Topluluğu üyelerine çalışmalarından ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Etkinliklerimiz farklı mahallelerde devam edecek."

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Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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