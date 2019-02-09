Son Dakika Haberleri: Kırşehir'de Sobadan Zehirlenme

Kırşehir'de Sobadan Zehirlenme

2 dakika önce

Kırşehir'de sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Afganistan uyruklu aynı aileden 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Kırşehir'de sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Afganistan uyruklu aynı aileden 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre Toklumen Köyünde aynı evde kalan Afganistan uyruklu Hüseyin Ahmedi (31), Hasan Ahmedi (34) ve Mahmut Ahmedi'yi (35) ziyarete giden komşuları, baygın yattıklarını fark etti. Komşularının ihbarı ile harekete geçen sağlık ekipleri 3 Afganlıyı ambulansla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ahmedi ailesinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:21 Kaynak: İHA

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