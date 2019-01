Kırşehir'de Termal Turizm Atağı

Bozkırın ortasında termal turizmle adını duyuran Kırşehir 'in 5 yıldızlı tek otelinde tatilciler soğuk havada sıcak suyun keyfini çıkartıyor. Kaplıca ve termal otellere ilginin kış mevsimi ile artış göstermeye başlamasının ardından Kırşehir'de yer alan Armas Otel yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Termal su mineral oranını kaybetmeden hizmet sunan oteli tercih eden tatilciler, kış mevsimini termal suyun verdiği şifa ile değerlendiriyor. Kaplıcalara akın eden tatilciler, Kapadokya ve Erciyes 'e yakınlığı ile bilinen Kırşehir'de konaklamanın zevkini yaşıyor. Ahiliğin merkezi, "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş 'ın memleketi Kırşehir, Cacabey Gökbilimleri İnceleme Merkezi ile de tatilcilere tarih ve kültürün bütün özelliklerini sunuyor.Tatil yapmak ve şifa bulmak için geldiğini belirten bir vatandaş, "Kaplıca suyunun insan vücuduna faydalı olduğu söyleniyor. Birçok romatizma hastalıklarının çözümünde önemli bir merkez. Her yıl otele tatil için geliyorum. Kaplıca suyundan oldukça memnunum, iyi geldiğini de kesinlikle söylerim. Kışın termal su, yazın ise güneşten faydalanmak için geliyorum" diye konuştu. Akdeniz ve Ege Bölgesi'ne alternatif oluşturuyor"Sunduğu kaplıca hizmeti ile tatilcilerin son yıllarda gözdelerinden biri olan Kırşehir'in Akdeniz ve Ege Bölgeleri'nde sunulan hizmetlerle eş değer alternatifler sunduğunu söyleyen bir vatandaş ise, "İlginç bir yer, daha önce deniz turizmini biliyorduk. İşin doğrusu son yıllarda ülkemizde termal turizm gelişmeye başladı. Termal turizmin sağlıklı olduğuna inanıyorum. 3-4 yıldır sürekli geliyorum. Neşet Ertaş'ın memleketi bozkırda böyle bir tesis ve su çok sağlıklı, tatil yaparken dinleniyorum. Ailemizle genelde Antalya bölgesini tercih ediyorduk. Burası için biraz düşünceliydik. Geldik ve memnuniyeti yaşadık. Her zaman deniz olmuyor, sıcak su da gerekli. Dışarısı soğuk, su sıcak farklı bir duygu" ifadelerini kullandı.Balıklı havuz bölgesine sedef rahatsızlığı ve cilt hastalıklarına karşı tedavi amacıyla gelen bir tatilci ise, "3-4 aydır sedef ve egzama için sürekli ilaç ve kremler kullandım. Hiçbirisi işe yaramadı, sürekli tekrarladı. Balıklarla ciddi bir iyileşme gösteriyorum. Doktorda yaklaşık 3 ayımı harcadım. Bütün krem ve ilaçları kullanmama rağmen hiçbirisi fayda etmedi, sürekli tekrarladı" diye konuştu.Otel Genel Müdürü Bahadır Aksoy, Armas grubunun Kırşehir'de önemli bir hizmet verdiğini söyledi. Aksoy, "Kırşehir'e özgü olan ve belgelenmiş bir termal oteldir Armas. Misafirlerimizin bizi yoğun şekilde tercih etmesinin nedeni kaplıca suyu içindeki faydalı mineraller. Su kaynaktan 47 derecede çıkmakta, suyun otele girişi ise 45 derece. Hiçbir şekilde mineraller kaybolmadan direkt misafirlerin havuza rahatlıkla girebilecekleri, hiçbir katkı olmadan hizmet sunulan bir tesisimiz. Kış aylarında sahil kesimlerimiz istenilen seviyede değil, denize insanlar giremiyor. Bu nedenle termal oteller daha çok ön plana çıkıyor. Misafirlerimiz de son derece bilinçlendi. Bir termal oteli seçme özgürlüğüne girdiklerinde işin özüne bakıyorlar. Çocuklara özgü oyun alanları ile sahil kesimlerine gittiklerinde alınan paket hizmetlerinin belli kısmını aynı şekilde sunuyoruz" şeklinde konuştu. - KIRŞEHİR