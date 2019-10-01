Son Dakika Haberleri: Kırşehir'den Suruç'a 4 UMKE personeli uğurlandı
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Kırşehir'den Suruç'a 4 UMKE personeli uğurlandı

1 saat önce

Sınır karakollarında sağlık tedbiri almak üzere Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı gönüllü 4 UMKE personeli Suruç'a doğru yola çıktı.

Kırşehir'den Suruç'a 4 UMKE personeli uğurlandı, System.String[]

Sınır karakollarında sağlık tedbiri almak üzere Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı gönüllü 4 UMKE personeli Suruç'a doğru yola çıktı.


İl Sağlık Müdürlüğü önünde düzenlenen törene; İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ali Bulut, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Deniz Torun, UMKE ve Afet Birim Sorumlusu Feyzullah Çetin, UMKE personeli Mustafa Tekin (ATT), Mehmet Karahan (ATT), Gökhan Akay (ATT), Hüseyin Oktay Öztürk (ATT) katıldı.


Gönüllü UMKE personelinin görevli gönderilmesi ile ilgili konuşan İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, "Sınır karakollarımızda sağlık tedbiri almak üzere UMKE ve 112 Acil Servis ekibi de bu kritik bölgelerde önemli bir görev üstleniyor. Bu vatan için canlarını ortaya koyan ve sınırlarımızı koruyan Mehmetçiğimize bizler de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızın sağlıcakla gidip dönmelerini temenni ediyorum. Orada görev yapmak herkese nasip olmaz, Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi. - KIRŞEHİR

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Ali Bulut, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 09:54 Kaynak: İHA
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