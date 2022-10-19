Kırşehir haberi... "Aile Diş Hekimliği" uygulaması pilot illerden Kırşehir'de yaygınlaşıyor

"Aile Diş Hekimliği" uygulamasının başlatıldığı 3 pilot ilden Kırşehir'de, erken çocukluk döneminde ağız sağlığı bilinci oluşturuluyor.

Pilot il olarak belirlenen Eskişehir, Karabük ve Kırşehir'de ağustosta başlatılan uygulama kapsamında, 2-12 yaş aralığındaki her çocuğa "aile diş hekimi" tanımlandı.

Kırşehir'de il merkezinin yanı sıra Kaman, Mucur, Çiçekdağı ve Akpınar ilçelerinde görevli diş hekimleri bu kapsamda görevlendirildi.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden ailelerin randevu aldığı uygulamayla bugüne kadar Kırşehir'de 518 çocuğun diş muayenesi yapıldı, koruyucu tedavi süreci ve takipleri başlatıldı.

Ağız ve diş sağlığı ile ilgili bilgilendirme yapılan çocuklara diş macunu ve fırçası hediye edildi.

"Daha çok çocuğumuza ulaşmak istiyoruz"

Kırşehir Şehit Polis Hayrettin Yılmaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Müge Şebnem Şahin, AA muhabirine, uygulamayı 7 diş hekimiyle sürdürdüklerini söyledi.

Ulaştıkları çocukların diş sağlığı ile ilgili kontrol ve takiplerine başladıklarını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Daha çok çocuğumuza ulaşmak istiyoruz. Bu yüzden velilerden e-Nabız uygulamasından aile diş hekimlerini öğrenmelerini, sonrasında MHRS üzerinden randevu alıp hastanemize, ilçelerde de toplum sağlığı merkezleri ve ilçe hastanelerine gitmelerini rica ediyoruz. Kontroller 2-12 yaş grubu çocuklarda çok önemli. Çocuklarımızın ağızlarının sağlıklı olması, yetişkinlikte diş eksiklikleri yaşamamaları ve protez uygulamalarına mahal vermemek için önemli."

Şahin, ailelerden güzel geri dönüşler aldıklarını belirterek, "Bize başvuran velilerimiz uygulamayı çok beğendi. Sağ olsun hekimlerimiz de büyük özveriyle çalışıyor, geri dönüşler çok güzel." dedi.

İl genelinde yaklaşık 29 bin çocuk olduğunu dile getiren Şahin, uygulamanın duyuldukça daha da yaygınlaştığını ifade etti.

Diş hekimi Sinem Erdi Can da klinikte çürük oluşumunu engelleyici çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Çocukları risk gruplarına göre 3 ay ya da 1 yıl arayla çağırarak kontrollerini yapacaklarını kaydeden Can, diş fırçalama ve beslenme eğitimi de verdiklerini dile getirdi.

Tuğçe Karaman ise uygulamayı internetten öğrendiğine işaret ederek, "Çocuğumu aile diş hekimiyle tanıştırmak için hastanemize başvurduk. Hekimimiz oğlumla çok ilgilendi. Bu yüzden mutluyuz. Sadece ağzının bakımı ve birkaç uygulama yapıldı. Bu yüzden bütün velilere çocuklarının yaşı ilerlemeden aile hekimlerine başvurmalarını ve doktorlarıyla tanışmalarını tavsiye ederim." diye konuştu.

Serpil Şimşek, Sağlık Bakanlığından gelen mesajla bu hizmeti duyduğunu belirterek, "Ben de merak ettim, çocuğun dişlerinde sorun var mı yok mu diye. Kontrol etme maksatlı geldik. Uygulamadan memnunuz." ifadelerini kullandı.

Diş kontrolü yapılan Emir Kaan Karaman da korkmadan kliniğe geldiğini anlatarak, diğer çocuklara da diş hekimlerine gitmeleri tavsiyesinde bulundu.

Aile Diş Hekimliği

Aile hekimliği sistemi ile benzer bir model olan "Aile Diş Hekimliği", ilk olarak pilot il seçilen Eskişehir, Kırşehir ve Karabük'te uygulanmaya başlandı. Bakanlık, sistemi 2023 yılı içerisinde Türkiye genelinde hayata geçirmeyi planlıyor.

Yeni modelle birlikte devam eden tedavi edici ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin yanı sıra özellikle çocuklar için önem taşıyan "koruyucu ağız ve diş sağlığı" çalışmalarının mevcut sisteme entegrasyonu sağlanacak.

Böylelikle bu konudaki hizmetlere kolayca erişilmesi ve 2-12 yaş aralığındaki tüm çocukların düzenli diş kontrollerinin yapılması mümkün olacak.