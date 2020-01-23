Kırşehir Kent Konseyi çalışma gruplarından kurum ziyaretleri - Son Dakika
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Kırşehir Kent Konseyi çalışma gruplarından kurum ziyaretleri

6 saat önce

Kırşehir Kent Konseyi çalışma gurubu başkanları, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.

Kırşehir Kent Konseyi çalışma gruplarından kurum ziyaretleri, System.String[]

Kırşehir Kent Konseyi çalışma gurubu başkanları, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.

Kırşehir Kent Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, çalışma gruplarının belediye ve üniversite ziyaretlerinde Kırşehir'in ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerinin öne çıkarılmasına yönelik planlanan çalışmalar görüşüldü.

Kent Konseyi Başkanı Tahsin Üçgül'ün de eşlik ettiği ziyarette konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, şehrin gelişmesi için tüm çalışmalara imkanları ölçüsünde destek vereceklerini belirtti.

Yeni yapılanmasıyla Kent Konseyinin daha güçlü hale geldiğini vurgulayan Ekicioğlu, şöyle devam etti:

"Valilik, belediye, kent konseyi ve diğer birimleri ile bu kent hepimizin. Katılımcı yönetim açısından bütün birimlerimizin etkin olması ve hepimizin Kırşehir için elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Kent Konseyi gönüllülük esasına dayalı olarak bu misyonu üstlendiğinden dolayı bizim için çok daha ayrı bir öneme sahip. Üreteceğiniz ve önümüze getireceğiniz projelere elimizden geldiği ölçüde tam destek vermeye hazırız."

Çalışma grupları başkanları da projeleri hakkında Ekicioğlu'na bilgi verdi.

Kırşehir Kent Konseyi Başkanı Üçgül ve çalışma gruplarının başkanları, KAEÜ Rektörü Karakaya'yı da ziyaret ederek, projeleriyle ilgili üniversitenin bilimsel desteğini talep etti.

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:34 Kaynak: AA
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