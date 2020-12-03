Kırşehir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Kırşehir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı kişileri periyodik ve ardışık aradıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik Kırşehir, Kahramanmaraş ve Isparta'da farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 muvazzaf astsubay, emekli asker ve eski askeri okul öğrencisi yakalandı.

Kırşehir'e getirilen ve emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.E, M.A. ve A.Ç. tutuklandı, S.T. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.???