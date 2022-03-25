Kırşehir Valisi Akın şampiyon sporcuyu tebrik etti - Son Dakika
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Kırşehir Valisi Akın şampiyon sporcuyu tebrik etti

25.03.2022 16:43
Kırşehir Valisi Akın şampiyon sporcuyu tebrik etti

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Türkiye Büyükler Profesyonel Kick Boks Şampiyonası'nda kategorisinde şampiyon olan geç sporcu Sefa Köksal'a hediye takdim etti.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Türkiye Büyükler Profesyonel Kick Boks Şampiyonası'nda kategorisinde şampiyon olan geç sporcu Sefa Köksal'a hediye takdim etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ile Köksal ve antrenörü Osman Çevik, Akın'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşa Vali Akın, Sefa Köksal'ın bu başarısının diğer gençlere de örnek olması gerektiğini belirtti.

Kırşehir'de yetişen sporcuların elde ettikleri başarıları görmekten son derece mutlu olduğunu vurgulayan Akın, " Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Büyükler Profesyonel Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olarak altın kemerin sahibi olan sporcumuz Sefa Köksal'ı ve antrenörlerini tebrik ediyorum. Sporcumuzun başarısının tüm gençlerimize örnek olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Akın, ziyarette Sefa Köksal'a hediye takdim etti.

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Kaynak: AA

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