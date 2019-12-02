Kış cenneti Erzurum'da kar yağışı ile kartpostallık görüntüler oluştu

Türkiye'de kış mevsiminin en çetin geçtiği illerden Erzurum'da etkili olan kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu.

Kentte gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttırarak süren kar yağışı, gözde turizm merkezlerinden Palandöken Dağı'ndaki Palandöken Kayak Merkezi başta olmak üzere kenti tamamen beyaza bürüdü.

Kar yağışı nedeniyle vatandaş ve sürücülerin yollarda ilerlemekte güçlük çektiği kentte, yağış hayatı olumsuz etkilerken güzel görüntülere de neden oldu.

Şehirdeki tarihi ve turistik mekanlar ile ağaçlık alanların beyaz örtü ile kaplanması sebebiyle kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Yağışla beyaza bürünen ve ağaç, çalı ile çiçek gibi yaklaşık 150 bitki çeşidinin yer aldığı Yakutiye ilçesindeki Atatürk Üniversitesi Ata Botanik Parkı da ayrı bir güzelliğe büründü.

Bitkilerin kahverengi, yeşil, sarı ve turkuaz renklerinin beyazla buluştuğu park, doyumsuz manzaralara sahne oldu.